Excédent du solde des échanges commerciaux de la Tunisie avec UE, à fin août 2023

A fin août 2023, le solde des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’Union européenne (UE), a été excédentaire, atteignant 5,9 milliards de dinars, selon le dernières statistiques de l’Institut national de la statistique (INS) sur le commerce extérieur au prix courant durant les 8 premiers mois de 2023.

Cet excédent résulte d’une hausse des exportations à 28,8 milliards de dinars, contre une décélération des importations à 22,9 milliards de dinars.

Les exportations tunisiennes vers l’UE, qui représentent 71% du total des exportations, ont évolué de 15,2%, alors que les importations, qui représentent 43,4% du total des importations, ont régressé de 7,8%.

Les statistiques ont également montré une régression remarquable du déficit commercial durant la période allant du mois d’août 2022 jusqu’au même mois 2023, pour passer de 16,9 milliards de dinars à 12,2 milliards de dinars, marquant une amélioration du taux de couverture dans la limite de 77%.

La baisse du déficit de la balance commerciale a permis essentiellement une amélioration des indicateurs du secteur extérieur.

A cet égard, il y a lieu de souligner que le conseil d’administration de la BCT, lors de sa dernière réunion, a mis l’accent sur la persistance de la baisse du déficit courant ( déficit de la balance des paiements extérieurs), qui a atteint 2814 millions de dinars ( ou 1,8 % du total du produit intérieur brut (PIB)) à la fin du mois de juillet 2023, contre 7793 millions de dinars ( ou 5,4 % du total du PIB ) en juillet 2022.

Revenant à l’excédent des échanges commerciaux de la Tunisie enregistré avec les pays de l’UE, les statistiques de l’INS ont fait ressortir un solde positif avec la France, en tant que pays partenaire dans ce domaine, qui atteint à la fin du mois d’août, 3,6 milliards de dinars, ainsi qu’avec l’Allemagne, soit un solde de 2 milliards de dinars.

Toujours selon les statistiques de la l’INS, la Tunisie a enregistré un déficit important avec d’autres pays en dehors de l’UE, tels que la Russie (4,4 milliards de dinars), la Turquie (2 milliards de dinars), et l’Ukraine (0,8 milliard de dinars).

Ce déficit est causé principalement par une lourde facture énergétique à l’importation, ainsi que celle des céréales.

En dépit des efforts déployés, la maitrise du déficit de la balance commerciale, demeure encore loin, notamment pour développer les relations régionales.

Ainsi, le déficit commercial avec les pays arabes est estimé à 953,5 millions de dinars à la fin du mois d’août 2023, en dépit de la croissance des transactions avec la Libye qui a enregistré un solde positif de 1,5 milliard de dinars et avec le Maroc (227,3 millions de dinars).

La Tunisie a mis en place plusieurs plans, à travers son adhésion à des grands groupements régionaux dans le continent africain pour renforcer son ouverture, d’autant plus que les exportations ont atteint 4,2 milliards de dinars.

