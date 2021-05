Exemption des voyageurs vaccinés de la présentation du test PCR, à leur entrée en Suisse

La Compagnie nationale Tunisair a indiqué dans un communiqué publié samedi, que tous les voyageurs vaccinés, guéris, en transit via la Suisse ou encore les enfants de moins de 16 ans sont exemptés, à partir du 31 mai 2021, de la présentation du test PCR à leur entrée en Suisse.

‪Ainsi, sont considérées comme vaccinées, les personnes ayant reçu un vaccin autorisé en Suisse et entièrement administré, et autorisé par l’Agence Européenne des médicaments pour l’UE et entièrement administré.

‪La durée pendant laquelle les personnes vaccinées sont exemptées de l’obligation de présentation du test avant le départ, est de 6 mois à compter de la vaccination complète.

Ces passagers doivent présenter une attestation de vaccination portant les informations suivantes: nom/prénom, date de naissance, lieu de vaccination, dates de l’administration des 2 doses, mention « Vaccination Complète » si l’intéressé ne doit recevoir qu’une seule dose, et cachet de l’autorité ayant administré le vaccin.

‪S’ agissant des personnes guéries, la durée pendant laquelle ces personnes sont exemptées de l’obligation de test avant le départ, est de 6 mois à compter du 11ème jour qui suit la confirmation de l’infection. Ils doivent présenter un test PCR positif répondant aux critères B1.

‪Pour les personnes traversant la Suisse, il s’agit de toute personne en transit avec continuation immédiate, et ils doivent présenter un titre de transport justifiant d’une continuation immédiate par voie de surface, aérienne ou ferroviaire.

