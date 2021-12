Expo Dubai: TOPNET et Tunisian Startups signent un partenariat technologique

En marge de l’exposition mondiale « Expo Dubai 2020 », le leader des fournisseurs de services internet en Tunisie, TOPNET, et Tunisian Startups, viennent d’annoncer la signature d’un partenariat technologique, à l’occasion d’une cérémonie organisée le Mardi 07 Décembre 2021 au sein du pavillon de la Tunisie, en présence du ministre des technologies de la communication, Monsieur Nizar Ben Néji , de la Directrice Générale de TOPNET, Madame Rym Akremi Ben Dhief, et de Madame Amel Saïdane, Présidente de Tunisian Startups.

Cet accord, qui s’inscrit dans la stratégie de TOPNET visant à soutenir le développement de l’écosystème des startups tunisiennes et de leur assurer une meilleure compétitivité à l’échelle internationale, permettra aux startups labélisées, membres de Tunisian Startups, de bénéficier de tarifs avantageux sur l’ensemble du catalogue des offres Pro de TOPNET, comprenant la connectivité très haut débit, les solutions Cloud, de sécurité et de communication unifiées clé en main.

A l’occasion de la signature de ce partenariat, TOPNET a annoncé qu’elle fera bénéficier toutes les startups labellisées, d’un programme d’accompagnement avec une subvention qui peut aller jusqu’à20 000 Dinars sur les solutions Cloud, et qu’elle offrira aux 20 premières startups qui signeront avec TOPNET, un an de gratuité sur les solutions Cloud.

Ce partenariat donnera aussi la possibilité aux startups labellisées de lancer leurs projets sans débourser aucun dinar, en effet la startup affiliée peut confectionner son offre clé en main adaptée à ses besoins technologiques à travers la nouvelle offre dédié« Tech-Oasis Startup ».

Durant la cérémonie, Mme Rym Akremi Ben Dhiefa déclaré qu’à travers ce partenariat, TOPNET assure un accompagnement et conseil d’experts aux startups tunisiennes et met à leur disposition des solutions technologiques, adaptées à leurs besoins afin de les accompagner dans le développement de leurs activités. Notre objectif, ajoute-t-elle, est de se positionner aujourd’hui en tant que partenaire technologique des startups tunisiennes en les hissant vers les meilleures offres et solutions avec la qualité requise optimale.

De son coté, Mme Amel Saidane, a exprimé la fierté deTunisian Startups, de nouer ce partenariatstratégique avec le leader des services Internet en Tunisie ainsi que sa confiance en la qualité des services et de l’infrastructure à la pointe de la technologie de TOPNET. A travers cette nouvelle signature, TOPNET continue sa stratégie de valorisation et de promotion de l’open innovation en édifiant tout un écosystème des startups.