Exportation : Le CEPEX invite les oléiculteurs tunisiens à s’inscrire au Concours International de l’Huile d’Olive d’Amsterdam

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a invité, lundi, les oléiculteurs tunisiens intéressés par la deuxième édition du Concours International d’Huile d’Olive d’Amsterdam (AIOOC) qui se tiendra le 1er juin 2023, à s’y inscrire avant le 15 avril 2023.

Cet événement est organisé par « Stichting Olijfolie Nederland », une association néerlandaise à but non lucratif, ayant pour mission de sensibiliser le consommateur sur les bienfaits de l’huile d’olive.

Les huiles participantes à ce concours pourront bénéficier d’une importante médiatisation sur le marché néerlandais notamment auprès des consommateurs, détaillants et distributeurs opérant sur ce marché.

Ce concours est ouvert uniquement aux producteurs, distributeurs et grossistes de l’huile d’olive vierge extra. La date limite de participation est fixée pour le 15 avril 2023 (l’envoi des échantillons se fait entre le 15 mars et le 15 avril 2023).

La cérémonie de remise des prix se tiendra le 1er juin 2023 et les huiles ayant obtenues des médailles (Or, argent, bronze) seront publiées sur le site www.aiooc.org

Les sociétés tunisiennes qui souhaitent participer à ce concours sont invitées à consulter le lien https://www.aiooc.org afin de finaliser leurs inscriptions.

