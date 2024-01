Les interventions du Foprodex estimées à 51,6 MDT en 2023

Le Fond de promotion des exportations (Foprodex) a investi 51,6 millions de dinars, en 2023, pour financer, essentiellement et à raison de 93%, des opérations en rapport avec le transport et l’appui direct des entreprises exportatrices, selon le Centre de promotion des exportations (Cepex). Sur l’ensemble de ces interventions, une part de 70% est accaparée par la filière des industries agroalimentaires. Le Cepex a achevé, en 2023, la mise en œuvre de projets de transformation numérique, dont la plateforme de Gestion des dossiers des Sociétés de commerce international (SCI). Cette plateforme, lancée le 18 août 2023, a pour objectif de faciliter l’accès aux services du centre, aux investisseurs et aux entreprises implantées dans les régions intérieures du pays. Selon la même source, environ 203 déclarations (de création, de renouvellement…) ont été faites par des SCI sur cette plate-forme numérique en décembre 2023. En parallèle, le système » Data Cap « , de traitement digital des demandes de subventions, exploité depuis sa mise en œuvre en octobre 2022 jusqu’à fin 2023, a permis de traiter 2567 demandes d’entreprises exportatrices.

