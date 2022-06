EY fait partenariat avec Cybernetica

Ernest & Young Tunisie, cabinet spécialisé en audit, conseil, fiscalité et droit, des transactions, a conclu un partenariat stratégique avec Cybernetica, société estonienne surtout connue pour le développement du système estonien e-Estonia X-Road et de vote par Internet. C’est ce que rapporte Sami Zaoui sur sa page des réseaux sociaux, en précisant que ce partenariat permettra de « mettre en commun leurs vastes expériences en matière de conseil, ainsi que leurs expertises avérées en matière de technologie et de transformation digitale ». Mais aussi, « à développer une offre commune en matière de digitalisation des services publics, en particulier dans les domaines de l’interopérabilité, de l’identité numérique et de la cybersécurité en Afrique ».

