Ezzahi appelle à augmenter le plafond de remboursement et à améliorer les prestations fournies aux citoyens

Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, a décidé jeudi la dissolution des comités médicaux chargés d’examiner les dossiers au sein la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), et de mettre en place un seul comité.

Lors d’une visite effectuée au siège du centre régional de la CNAM Tunis 1, le ministre a aussi appelé à l’augmentation du plafond de remboursement des frais des soins et à élargir la base d’intervention en faveur des citoyens notamment les personnes en situation de handicap outre l’élargissement du réseau des centres régionaux et locaux afin de rapprocher davantage les prestations de tous les assurés.

Selon un communiqué du ministère, Ezzahi a souligné la nécessité de simplifier les procédures des services fournis en exploitant la digitalisation et en développant le centre virtuel de la CNAM afin d’améliorer les mécanismes de communication et d’information pour garantir l’accès du citoyen à la plateforme E-CNAM.

Il a également considéré que les différentes mesures annoncées contribueraient à améliorer la qualité des services fournis par la CNAM en faveur des citoyens, soulignant la nécessité de les mettre en œuvre avant la fin du mois de février 2024 signalant que toute personne qui entravera le bon déroulement de ce processus sera sanctionnée.

Par ailleurs, le ministre a appelé à améliorer la qualité des services pour résoudre les difficultés des citoyens et à intervenir de manière efficace et rapide pour trouver des solutions adaptées aux différents problèmes.

D’après le ministre, la CNAM est un projet lancé, dès le départ, avec plusieurs lacunes et il convient aujourd’hui de trouver des solutions radicales afin de garantir le droit constitutionnel des citoyens au traitement.

