Ezzahi l’affirme. La régularisation de la situation des contractuels objet de suivi par N. Bouden

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a indiqué mercredi que la régularisation de la situation des agents contractuels fait l’objet d’un suivi permanent de la part de la présidence du gouvernement, signalant la suppression prochainement de toutes formes de travail précaire.

Présidant une séance de travail au siège du département consacrée au suivi du programme d’apprentissage tout au long de la vie sur le plan régional et local, il a souligné la nécessité d’activer le cadre référentiel de l’apprentissage à vie, réitérant la disposition du ministère à renforcer davantage ce programme en mettant à sa disposition tous les moyens permettant de surmonter les difficultés.

Ezzahi a salué les efforts déployés sur le terrain dont notamment la mise en place de centres pilotes d’apprentissage à vie dans tous les gouvernorats, appelant les coordinateurs et inspecteurs pédagogiques d’enseignement pour adulte à assurer le suivi périodique de ces centres.

Ont assisté à cette réunion, le directeur de cabinet Rafik Ben Brahim et le directeur du centre national d’enseignement pour adulte Ali Felhi, ainsi que tous les coordinateurs et inspecteurs pédagogiques dans les divers gouvernorats.

