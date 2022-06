Ezzahi souligne que le dialogue social a été instauré dans le cadre d’un processus de réforme et une feuille de route claire avec des dates précises

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a indiqué dans une allocution prononcée à l’occasion de la 110e session de la conférence internationale du travail que le dialogue national a été adopté à l’appel de tous les partenaires sociaux et structures de la société civile en vue de faire face aux difficultés économiques et d’instaurer l’état social qui garantit les libertés et la dignité des citoyens dans le cadre d’un processus de réforme et une feuille de route claire avec des dates précises, à l’initiative du chef de l’état.

Ezzahi a précisé dans un communiqué publié par le ministère des affaires sociales, que la date du 25 juillet constitue un tournant historique pour la Tunisie, qui est entrée dans une nouvelle phase transitoire à même de répondre aux aspirations des citoyens et lutter contre la corruption ayant bloqué la production et détruit l’économie du pays.

Il a évoqué le besoin imminant de la reconstruction après la crise sanitaire mondiale et l’instauration d’un système économique mondial solidaire, outre la mise en place de réformes selon une approche participative basées sur le dialogue et la participation de tous les partenaires sociaux dans le cadre du respect des organisations représentants les acteurs de production et le renforcement des catégories vulnérables.

Le ministre des affaires sociale a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à promouvoir davantage son cadre législatif afin de l’adapter aux normes internationale du travail, rappelant l’adhésion de notre pays à la convention No 187 de l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail qui contribuera à la promotion des conditions de travail ainsi que l’élaboration prochainement d’une stratégie nationale participative sur la prévention des dangers professionnels.

« Le plan de développement durable et la stratégie nationale de l’emploi en Tunisie a pour objectif la concrétisation des objectifs de développement durable et le renforcement des activités environnementales ainsi que l’égalité des chances pour l’accès aux postes d’emploi », a-t-il ajouté.