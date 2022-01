Fabrication de vaccin anti-Covid: Le Maroc tient la dragée haute à la Russie et la Chine

Le Maroc défie la Russie et la Chine sur la production de vaccins COVID, King dévoile une nouvelle usine de 448 millions de dollars. Le Maroc est sur le point de devenir la capitale biomédicale de l’Afrique en ouvrant une nouvelle usine de 448 millions de dollars pour produire des vaccins contre le COVID-19 et d’autres médicaments, a déclaré le roi du Maroc Mohammed VI le 27 janvier.

Le Maroc a également dévoilé un nouveau partenariat entre des investisseurs marocains et des agences gouvernementales et Recipharm, l’un des plus grands producteurs sous contrat de produits pharmaceutiques au monde. La coentreprise sera connue sous le nom de Sensyo Pharmatech. La nouvelle installation de production – fonctionnant sur trois lignes de production distinctes – devrait répondre à 60% des besoins de l’Afrique en 20 vaccins clés, y compris les vaccins COVID, d’ici 2025.