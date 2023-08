Fabskill de Béchir Afifi franchit son 1er million DT de CA 

« Fabskill » est une plateforme web gratuite offrant un processus de recrutement innovant basé sur l’intelligence artificielle. Elle a pour objectif d’apporter des solutions innovantes aux problématiques liées aux entretiens d’embauche à travers un système d’appariement (matching) entre employeurs et candidats.

Lancée par l’ingénieur informatique Béchir Afifi avec deux de ses amis, avec l’appui de la BAD et Souk At-tanmia, l’entreprise a atteint en 2022 son premier million de dinars tunisiens de chiffres d’affaires et a franchi le seuil de rentabilité. Misant sur ses quelques 25 collaborateurs, l’entreprise tunisienne compte déjà plus de 600 clients, parmi lesquels des banques et des entreprises de télécommunication, dans le secteur des technologies de l’information notamment.