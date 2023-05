Face à des ressources en devises limitées, la Tunisie doit maîtriser son déficit commercial avec la Turquie et la chine

Face à des ressources en devises devenues limitées à cause du blocage du financement étranger, l’état tunisien est appelé à axer ses efforts sur son front intérieur à travers la maitrise du déficit de la balance des paiements extérieurs et la balance commerciale, spécialement avec la Chine et la Turquie, recommandent des économistes et des professionnels.

Il ya lieu de rappeler que le déficit de la balance commerciale avec ces deux pays qui tirent profit d’accords commerciaux au détriment de la Tunisie, cumule près de 2,7 milliards de dinars sur un total de 3,8 milliards de dinars du déficit global du pays.

Cette situation n’est pas nouvelle, d’autant plus que les indicateurs de l’Institut national de la statistique (INS) de l’année 2022 ont montré que la valeur des importations tunisiennes provenant de la Turquie a atteint, au cours du mois de novembre 2022, près de 4,7 milliards de dinars, alors que les exportations tunisiennes vers ce pays n’ont pas dépassé un milliard de dinar.

