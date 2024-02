Face à Trump, Nikki Haley s’accroche quoi qu’il arrive

La décision de Nikki Haley de maintenir sa candidature aux primaires républicaines malgré sa défaite en Caroline du Sud suscite nombre d’interrogations, tant la course paraît pliée d’avance.

Samedi soir, il n’a fallu qu’une poignée de secondes pour que le visage de l’ancien président américain apparaisse sur toutes les grandes télévisions du pays.

Comme il l’avait fait dans l’Iowa, le New Hampshire, les îles Vierges et le Nevada auparavant, Donald Trump a largement remporté la dernière primaire républicaine, confirmant une nouvelle fois sa mainmise sur le parti.

La défaite est d’autant plus cruelle pour Nikki Haley, sa dernière rivale, qu’elle a eu lieu dans l’Etat dont elle a été gouverneure.

Dans un discours samedi soir, la quinquagénaire a toutefois catégoriquement refusé de jeter l’éponge, assurant à ses partisans qu’elle « n’abandonnait pas le combat ».

Dimanche, quand tous les commentateurs politiques faisaient état de la victoire écrasante de Donald Trump, Nikki Haley s’est donc mise en route pour le Michigan, où elle tiendra une réunion publique avant de nouvelles primaires mardi.

