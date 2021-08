Face au défi climatique, la reconversion d’un village des Alpes autrichiennes

Dans un village alpin d’Autriche, les skieurs ont cédé la place aux amateurs de VTT sur les remonte-pentes, un nouveau filon pour survivre dans une région forcée de s’adapter au manque de neige lié au réchauffement climatique.



La station Sankt Corona am Wechsel, située à une heure au sud de Vienne, n’a pas désempli cet été, attirant sur ses pistes vallonnées, ses sinueux sentiers forestiers et ses parcours à bosses des cyclistes de tous âges.



Avant cette reconversion qui fait des émules, « nous étions une destination à 100% hivernale », raconte à l’AFP son directeur Karl Morgenbesser.



Mais au fil des ans, cet ancien moniteur de ski a vu le manteau neigeux se raréfier, et cette tendance va s’accélérer au cours des prochaines décennies dans les zones situées au-dessous de 1.500 mètres, ont alerté les experts climat de l’ONU (Giec) dans un récent rapport.



Des centaines de remontées mécaniques ont déjà fermé dans les Alpes, qui ont perdu près d’un mois d’enneigement en basse et moyenne altitude depuis un demi-siècle.



(AFP)

- Publicité-