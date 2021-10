Facebook prévoit de créer 10 000 emplois en Europe

Facebook souhaite embaucher 10 000 personnes d’ici à cinq ans dans l’Union européenne, a annoncé le groupe lundi. Ces emplois doivent aider le géant des réseaux à construire le « métavers », le « nouvel Internet » où les frontières entre le réel et le virtuel s’abolissent.

Facebook prévoit d’embaucher 10 000 personnes d’ici à cinq ans dans l’Union européenne pour travailler sur le « métavers », le monde parallèle numérique qui est le graal de Mark Zuckerberg, le fondateur et patron du géant américain des réseaux sociaux.

« Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l’industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens » ont indiqué, lundi 18 octobre, dans un article de blog, le Britannique Nick Clegg et l’Espagnol Javier Olivan, deux des plus hauts responsables du groupe qui compte aujourd’hui plus de 63 000 salariés.

Aucun détail précis n’est donné sur les pays où seront localisés les futurs emplois, ni sur le type d’emploi concernés.