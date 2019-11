Fadhel Abdelkafi rencontre le chef du gouvernement désigné, présente ses propositions sur un certain nombre de questions économiques et financières

L’ancien ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale Fadhel AbdelKafi, a déclaré mardi qu’il a proposé au chef du gouvernement désigné Habib Jamli des solutions à un certain nombre de problèmes publics économiques et financiers.

S’adressant à la presse au terme d’une réunion avec Habib Jamli à Dar Dhiafa à Carthage, il a indiqué que la réunion a porté sur le programme du gouvernement et la situation générale du pays, en particulier la situation financière et économique et les difficultés liées au budget de l’Etat pour 2020, “ce qui nécessite la mobilisation de ressources d’environ 12 milliards de dinars en plus des problèmes des fonds sociaux et des entreprises publiques”.

“La composition du gouvernement n’a pas été évoquée lors de la réunion et la discussion a porté uniquement sur le programme du gouvernement”, a-t-il ajouté, refusant de confirmer la possibilité de détenir l’un des portefeuilles du gouvernement de Habib Jamli.

Fadhel Abdelkafi avait déclaré, avant les élections législatives, qu’il avait collaboré avec un groupe d’experts à la préparation du programme économique du parti de Qalb Tounes, tout en démentant être l’un de ses dirigeants.

Le chef du gouvernement désigné a entamé mardi matin des rencontres avec des représentants des partis vainqueurs des élections législatives afin de former son équipe gouvernementale, rappelle-t-on.