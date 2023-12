Israël a multiplié vendredi les raids aériens sur la bande de Gaza assiégée, après avoir prévenu que la guerre contre le Hamas durerait longtemps malgré les pressions américaines pour réduire l’intensité des frappes et protéger les civils.En visite en Israël, l’émissaire américain Jake Sullivan a plaidé pour que le contrôle de Gaza revienne aux Palestiniens à l’issue de la guerre, déclenchée il y a 70 jours, plongeant le territoire dans une grave crise humanitaire avec 1,9 million d’habitants, soit 85% de sa population, déplacés, selon l’ONU, dont beaucoup ayant dû fuir à plusieurs reprises à mesure que les combats s’étendaient.L’ONU a averti jeudi d’un « effondrement de l’ordre civil » dans la bande de Gaza, affirmant que la faim et le désespoir poussaient des habitants à s’emparer de l’aide humanitaire, qui arrive en quantité très limitée via l’Egypte. »Partout où l’on va, les gens sont désespérés, affamés et terrifiés », a déclaré le Commissaire général de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini.Les télécommunications restaient une nouvelle fois coupées vendredi à Gaza, isolant encore plus le petit territoire soumis par Israël à un siège total depuis le 9 octobre. »Il y aura davantage de batailles difficiles dans les prochains jours », a prévenu Daniel Hagari, un porte-parole de l’armée.Au total, selon l’armée, 117 soldats ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive terrestre le 27 octobre.Principal allié d’Israël, les Etats-Unis montrent des signes d’impatience face aux lourdes pertes civiles à Gaza. Le président américain, Joe Biden, a déclaré mardi qu’Israël risquait de perdre le soutien de la communauté internationale en raison de ses bombardements « aveugles ».Washington souhaite que l’offensive israélienne bascule vers des « opérations de plus faible intensité » dans un « futur proche », selon la Maison Blanche.Mais à l’issue de la guerre, il ne serait « pas juste » qu’Israël occupe Gaza sur le long terme, a déclaré vendredi à Tel-Aviv le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avant de se rendre à Ramallah, en Cisjordanie occupée, pour des entretiens avec des dirigeants de l’Autorité palestinienne.Le gouvernement israélien, a souligné Sullivan, a lui-même « fait savoir qu’il n’avait pas l’intention d’occuper Gaza sur le long terme, et que le contrôle de Gaza, l’administration de Gaza et la sécurité de Gaza devaient revenir aux Palestiniens ».Israël s’était retiré de la bande de Gaza en 2005, d’où l’Autorité palestinienne a été chassée en 2007 par le Hamas. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a prévenu jeudi que la guerre allait durer. Le Hamas « a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu’il n’est pas facile de détruire. Cela prendra du temps — plus que quelques mois — mais nous vaincrons et nous détruirons » le Hamas, a-t-il déclaré.