Fakhfakh à la salle centrale des opérations du MI

Suite à l’attentat terroriste survenu, vendredi matin, au nord de la capitale, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh s’est rendu à la salle centrale des opérations au ministère de l’Intérieur pour superviser le travail des unités sécuritaires.

Fakhfakh a adressé, à cette occasion, ses encouragements à tous les sécuritaires qui ont fait preuve d’un grand courage et de promptitude face au terrorisme, saluant leur engagement et dévouement à défendre la patrie et à assurer la sécurité des Tunisiens.

Il a également insisté sur l’importance de l’unité nationale pour réussir à combattre le terrorisme, indique un communiqué de la Présidence du Gouvernement.

Deux individus à bord d’une moto se sont fait exploser, vendredi matin, prenant pour cible une patrouille de sécurité aux Berges du Lac 2, au nord de la capitale. L’attentat a fait un mort et 6 blessés (5 sécuritaires et une personne civile), selon un dernier bilan fourni par le ministère de l’Intérieur.