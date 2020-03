Fakhfakh annonce les mesures d’accompagnement du confinement

Le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, a annoncé, samedi soir, dans une allocation télévisée, un arsenal de mesures conçues pour accompagner la mise en place du confinement total en lien avec la lutte contre la propagation du coronavirus, et venir en aide et soutenir les citoyens et les entreprises qui se ressentent du confinement total.

Il s’agit d’un paquet de mesures pour lesquelles le gouvernement a alloué une enveloppe de 2,5 milliards de dinars, a précisé le chef du gouvernement qui a souligné que cet arsenal vise la réalisation de trois objectifs, à savoir la protection du citoyen tunisien pour qu’il ne soit pas dans le besoin, la sauvegarde des emplois et le maintien à flot des entreprises.

Elyès Fakfakh a indiqué les mesures d’accompagnement du confinement seront progressivement annoncées par secteur au cours des prochaines heures, notamment, organisant les exceptions au confinement qui concerneront 1,5 millions de Tunisiens qui auront la charge de travailler alors les 10 millions d’autres seront confinés.