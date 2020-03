fakhfakh annonce une série de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19

Le chef du gouvernement, Elyes Fakkhfakh, a annoncé, lundi soir, une série de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Il a, ce pendant, tenu à rassurer les Tunisiens en affirmant que “la situation est encore sous contrôle”.

Fakhfakh a, en outre, promis d’annoncer d’autres mesures, dans les plus brefs délais, pour endiguer l’impact du coronavirus sur l’économie et sur la société, dans une adresse aux Tunisiens, diffusée sur la chaine Wataniya I.

Le chef du gouvernement a fait savoir que le nombre de cas confirmés de contamination par le Covid-19 a atteint 24, selon un dernier bilan actualisé.

Il a, dans ce sens, annoncé qu’il a été décidé, à partir de mercredi prochain, de suspendre toutes les liaisons maritimes et aériennes de transport des passagers, sauf les vols consacrés au rapatriement, d’interdire les rassemblements et d’adopter le régime de la séance unique, à raison de cinq heures par jour et en deux temps différents.

Il a aussi ajouté qu’il a été décidé de reporter toutes les manifestations et activités sportives y compris les championnats nationaux à partir de ce lundi.

Toutes ces nouvelles mesures qui ont été décidées, lors d’un conseil ministériel restreint et après concertation avec le président de la République et le président du parlement ainsi qu’avec les présidents des organisations nationales, interviennent à la suite des derniers développements dans le monde et en Europe, en particulier.

Et d’ajouter que ces nouvelles mesures préventives ont été prises vu que certaines personnes ne se conforment pas aux procédures de l’auto-isolement.

Elyes Fakhfakh a, par ailleurs, relevé que le gouvernement et dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, a élaboré, aujourd’hui, deux plans d’action. Le premier, a-t-il dit, représente la mise en place d’une stratégie de prévention dans le cas d’une nouvelle phase de propagation du virus, et ce, en mobilisant des lits d’hôpitaux, du personnel de santé nécessaire, des médicaments. Il s’agit aussi de mettre en place des espaces pour la prise en charge médicale, en collaboration avec toutes les parties concernées y compris le secteur privé et la coopération internationale en la matière.

Une commission ministérielle a été mise en place à cet effet. Elle est en train de définir cette stratégie préventive pour faire face à toute situation d’urgence éventuelle.

Le deuxième plan d’action du gouvernement consiste en l’évaluation des répercussions économiques et sociales sur les acteurs économiques et sur les Tunisiens. Ainsi, des mesures seront décidées incessamment afin de soutenir les entreprises et venir en aide aux citoyens. “Nous annoncerons d’ailleurs des mesures dans les plus brefs délais”, a-t-il affirmé.

Fakhfakh a tenu à saluer l’élan de solidarité des hommes d’affaires, des entreprises, de la société civile et des Tunisiens qui n’ont ménagé aucun effort pour soutenir le fonds d’appui au secteur de la santé publique et financer la stratégie de lutte contre la propagation du Covid-19.

Je lance un appel à tous pour continuer d’aider la Tunisie en cette circonstance difficile et j’en appelle aux personnes en quarantaine à respecter les mesures relatives à l’auto-isolement.

Pour éviter une nouvelle phase de propagation rapide du virus, il nous faut impérativement respecter les mesures préventives décidées. “Nous avons encore la possibilité de contenir ce virus”.

Tous les appareils de l’Etat, soutenus par les organisations nationales et la société civile, sont mobilisés pour lutter contre la propagation de ce fléau.

Le chef du gouvernement a, aussi, tenu à saluer le corps médical, paramédical et les agents de la santé publique ainsi que les forces de l’ordre, qui veillent au respect de la loi, pour leur dévouement, leur abnégation, rappelant que la lutte contre le Covid-19 est “la responsabilité de tous”.

Vendredi dernier, le chef du gouvernement a annoncé une série de mesures préventives pour lutter contre l’épidémie, dont la fermeture des frontières maritimes, la suspension des vols avec l’Italie, la réduction des vols avec d’autres destinations, particulièrement européennes, et la suspension des prières collectives y compris la prière du vendredi.