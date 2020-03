Fakhfakh appelle les Tunisiens à l’unité

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a appelé les Tunisiens à resserrer les rangs et à rejeter toute forme de violence qui pourrait menacer la sécurité et la démocratie de la Tunisie.

Dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement, Elyes Fakhfakh a présenté ses sincères condoléances à la famille du lieutenant Mohamed Missaoui, tué dans cette attaque, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a salué les unités de sécurité qui ont a fait preuve d’un grand courage et de promptitude pour lutter contre le terrorisme.

Plus tôt dans la journée, le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi avait indiqué que ” deux individus à bord d’une moto se sont fait exploser prenant pour cible une patrouille de sécurité aux Berges du Lac 2, au nord de la capitale “. L’attentat a fait un mort et 6 blessés (5 sécuritaires et un civile, selon un dernier bilan fourni par le département de l’Intérieur.