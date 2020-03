Fakhfakh : Des mesures économiques et sociales annoncées ce soir

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh s’adressera ce soir du samedi 21 mars 2020 au peuple, afin d’expliquer les détails des mesures prises par le conseil de sécurité annoncées hier par le président de la République Kais Saied.

Fakhfakh annoncera des mesures économiques et sociales afin de limiter les répercussions de la pandémie du Coronavirus et faciliter l’exécution des décisions du conseil de la sécurité nationale et notamment le confinement général, rapporte Mosaïque fm.