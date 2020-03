Fakhfakh : Des mesures exceptionnelles sociales et économiques pour faire face au Covid-19

Dans une allocution prononcée tard dans la soirée de ce samedi 21 mars 2020, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, est revenu sur les mesures exceptionnelles de confinement total et les décisions économiques et sociales prévues, pour endiguer la propagation du Coronavirus.

Elyes Fakhfakh a évoqué la question de l’aspect anticipatif de l’approche suivie par la Tunisie qui s’est avérée efficace pour remporter cette guerre, et ce, à travers des mesures de prévention prises il y a quelques jours, telles que la fermeture des frontières, terrestres, maritimes et aériennes, la suspension des cours, la fermeture des cafés et l’interdiction des rassemblements, ou encore l’adoption du régime de la séance unique et réduction du nombre d’heures de travail par jour

‘’La situation actuelle dans laquelle se trouve la Tunisie génère un coût pour le système de la santé, les familles démunies ou à faibles revenus, les entreprises, petites et moyennes entreprises’’, a-t-il dit. Pour cela, un arsenal de mesures exceptionnelles sera adopté :

1/ 2200 millions de dinars pour préserver les emplois et les revenus

2/ Ouverture d’une ligne de crédit pour les personnes en chômage technique,

2/ 150 millions dinars, pour les personnes démunies, à faible revenu et celles ayant des besoins spécifiques