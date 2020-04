Fakhfakh préside la réunion de la commission nationale de lutte contre le coronavirus

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a présidé, vendredi soir, à Dar Dhiafa à Carthage, la réunion périodique de la commission nationale de lutte contre le coronavirus.

La rencontre a porté sur les derniers développements de la situation sanitaire et sociale dans le pays, le rythme d’approvisionnement des marchés et la disponibilité des produits de première nécessité dans toutes les régions, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Fakhfakh a, à cette occasion, souligné la nécessité de coordonner tous les efforts afin d’assurer le respect du confinement total.

Il a, aussi, insisté sur l’importance d’accélérer la distribution des aides sociales aux bénéficiaires, conformément aux délais et mécanismes annoncés et dans le cadre du respect des mesures sanitaires, lit-on de même source.