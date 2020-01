Fakhfakh s’achemine vers un gouvernement « politique restreint »

Le chef du gouvernement désigné a affirmé, vendredi, qu’il œuvrera en vue de la formation d’un gouvernement politique restreint et cohérent dans le dessein de réaliser le plus grand nombre d’objectifs escomptés.

Dans une conférence de presse, il a précisé que son gouvernement comprendra le plus grand nombre possible de hautes compétences incluant une réelle présence des femmes et des jeunes, promettant que la composition gouvernementale sera prête dans les plus brefs délais.