Faouzia Yacoubi Mellouli nommée présidente de l’instance des martyrs et blessés de la révolution

Faouzia Yacoubi Mellouli a été désignée présidente de l’instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes par décret présidentiel daté du 3 décembre 2021 et publié dans le dernier numéro (112) du Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

En vertu du décret présidentiel, la nouvelle présidente de l’instance bénéficie des indemnités et avantages de directeur général d’administration centrale. Elle a rang d’administratrice principale, directrice d’administration centrale à la présidence du gouvernement.

Faouzia Yacoubi Mellouli est nommée à ce poste en remplacement de Abderrazek Kilani, qui a été désigné par l’ancien chef du gouvernement Hichem Mechichi à la tête de l’instance le 23 octobre 2020. Il a été démis de ses fonctions avec plusieurs autres hauts cadres de l’Etat en vertu d’un décret présidentiel publié au JORT le 27 juillet 2021 à la suite des mesures exceptionnelles annoncées par le président Kais Saied le 25 juillet dernier.