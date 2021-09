Farid Belhaj: La BM contrôle ses aides financières, et le seul problème est la mauvaise gestion de ces aides

Farid Belhaj, vice-président du Groupe de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui était reçu le 30 août 2021 par le chef d’Etat tunisien, a confirmé lundi 1er septembre 2021, que la Banque mondiale vérifie tous les six mois les fonds accordés à la Tunisie, et qu’il n’y a aucune ombre sur ces fonds. Dans une déclaration à la radio Mosaïque, Belhaj a déclaré que « le problème dans les aides financière accordées à la Tunisie, réside dans l’efficacité de la gestion de ces fonds. «

Le 27 août 2021, en présence des premiers responsables de l’association des professionnels de banques, le chef de l’Etat tunisien avoir pris connaissance de « financements pris par des responsables » qu’il n’a pas nommés « de chez un nombre de pays, sous forme d’aide à l’Etat tunisien, et qui ont été détournés dans des banques étrangères ».