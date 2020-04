Fathi Belhaj : Report des formations dans les centres publics et privés

Dans le cadre de l’application de la décision du Conseil de sécurité nationale tenu, mardi, et relative à la prolongation de la période de confinement sanitaire global, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fathi Belhaj, a annoncé le report, jusqu’à nouvel ordre, de la reprise de la formation dans tous les centres publics et privés.

Dans un communiqué publié, mercredi, le ministère a souligné qu’il examine, en concertation avec les partenaires sociaux, tous les scénarios possibles en vue de garantir le parachèvement de l’année de formation, dans les meilleures conditions”.