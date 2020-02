Félicitations de la France à Elyes Fakhfakh

La France adresse ses félicitations à Elyes Fakhfakh et son gouvernement ainsi que ses vœux de plein succès, après le vote de confiance obtenu au Parlement, rapporte France Diplomatie, le site du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Les autorités françaises entendent poursuivre et renforcer le dialogue étroit avec le nouveau gouvernement, compte tenu de la densité du partenariat qui unit nos deux pays et des importantes échéances bilatérales et multilatérales pour 2020. La Tunisie accueillera notamment le 18e Sommet de la Francophonie.

« Nous tenons à saluer l’engagement du gouvernement sortant dirigé par Youssef Chahed en faveur du renforcement de notre partenariat bilatéral », ajoute la même source..