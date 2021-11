Fer à béton: le ministère dément après avoir essayé de connaitre notre source

Dans un communiqué , intitulé de précision et non de démenti à un article publié par Africanmanager comme il ne voulait pas le dire, le ministère tunisien de l’industrie et de l’énergie indique démentir, comme il est d’usage, le contenu de l’article relatif à l’existence d’une intention gouvernementale de libérer le prix du fer à béton. Et le ministère de préciser, certainement sous pressions des gens du BTP, que la source n’a pas été ce qu’il a appelé « une source officielle du ministère ».

Le communiqué de précision, confirme par ailleurs l’intention de restructurer la société El Fouledh, qui vit désormais de l’exportation de la ferraille, en disant le faire dans une démarche participative.

Et après avoir vainement essayé de nous pousser à lui révéler notre source, le ministère appelle à « coordonner avec le bureau de communication du ministère ». Une affaire à suivre, lorsque la réalité du marché du fer à béton, et l’impact des prix internationaux sur les prix locaux, confirmera l’intention que nous rapportions.