Feriani appelle à promouvoir l’industrie de transformation des dattes

La 2ème édition du Forum international des dattes et des palmiers, tenue jeudi, à Tozeur, vise à constituer une chaîne de valeurs pérenne pour les dattes, selon le Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises au gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, Slim Feriani.

Il s’agit d’examiner les moyens d’améliorer la production et le système de transformation de toutes les composantes de ce fruit, palmiers et ses dérivés, en vue de promouvoir les exportations du secteur, a-t-il dit.

Il a appelé à promouvoir le site tunisien en matière des industries de transformation des dattes, d’autant plus que le pays ambitionne de commercialiser ses produits nationaux auprès 2,5 milliards habitants dans le monde.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance d’améliorer les exportations des dattes, à travers la valorisation du produit, à l’instar de ce qui a été réalisé en matière d’huile d’olive.

Les recettes des dattes ont atteint 870 MD, et pourrait atteindre 1000 millions de dinars au cours de la nouvelle saison, grâce à l’abondance de la production, laquelle est estimée à 340 mille tonnes, soit la même quantité attendue pour les olives (350 mille tonnes).

Et d’ajouter que la stratégie de l’Etat est orientée vers le renforcement de la valeur ajoutée des dattes, en encourageant les projets de transformation dans les gouvernorats productifs et autres, appelant les investisseurs privés à prendre le risque, à se lancer dans des processus d’exportation et de conquérir des marchés.

“Quant à l’Etat, il va jouer son rôle en matière de commercialisation de ce produit compétitif”, a-t-il souligné.

Les dattes tunisiennes exportées sont en tête de classement au plan mondial, et elles sont commercialisées dans 73 pays des 5 continents.

Pour sa part Tarek Cherif, président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), a noté que l’industrie de transformation des dattes demeure modeste alors qu’elle constitue un créneau à même d’ouvrir de nouvelles perspectives d’exportation pour ce produit.

La CONECT encourage les investisseurs tunisiens et étrangers à investir dans ce domaine et dans la production des dattes biologiques, pourvoyeur d’importantes recettes financières, a-t-il précisé.

La 2ème édition du forum (du 21 au 22 novembre 2019) est organisé à l’initiative de la CONECT, en partenariat notamment avec le pôle de Djérid etl’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).