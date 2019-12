Feriani : Les exportations du textile atteindront les 4 milliards d’euros

Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises, a annoncé ce lundi 16 décembre 2019, que la valeur des exportations du textile va passer de 2.4 euros annuels en 2018 à 4 milliards d’euros d’ici 2023

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin à Tunis, il a ajouté qu’un programme sera élaboré dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé, et prévoit la création de 50 mille emplois entre 2018 et 2023 soit une moyenne de 10 mille par an.