Ferid Belhaj donne des nouvelles du séjour des ministres tunisiens à Washington

« Des discussions importantes et toujours constructives avec la délégation tunisienne aux réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Deux meetings, l’un avec l’équipe pays, et un autre avec le Managing Director Van Trotsenburg », rapporte sur sa page des réseaux sociaux Ferid Belhaj, vice-président de la Banque Mondiale (BM).

Selon lui, « le message est le même, franc et amical: la Banque sera toujours aux côtés de la Tunisie, et l’assistera dans ses efforts de réformes économiques structurelles dans une conjoncture mondiale complexe. Celles-ci sont connues; elles sont urgentes, impératives et seules à mêmes de remettre le pays sur la trajectoire d’une croissance pérenne ».

On rappelle que les ministres Samir Saïed et Sihem Nemsia sont depuis le 8 octobre courant aux Etats Unis pour assister aux assemblées annuelles de la BM et du FMI, et pour rapporter si possible l’accord du FMI pour un plan d’aide financière de 4 Milliards DT pour la Tunisie.