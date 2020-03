Fermeture de la gare routière de Bab Alioua et Moncef Bey

Les gares routières de louages de Moncef Bey et de Bab Alouia à Tunis ont été fermées, ce mardi 24 mars 2020, dans le cadre des mesures de prévention de lutte contre le Coronavirus.

En effet, les navettes assurées par les louages (à bande bleue et à bande rouge), le transport rural ainsi que les taxis collectifs et touristiques ont été suspendues.

Conformément à la décision du ministère du Transport et de la Logistique, seuls les taxis individuels sont autorisés à transporter des passagers à condition de n’avoir qu’une seule personne au siège arrière de la voiture.