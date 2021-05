Fermeture du Tunnel de l’avenue Yasser Arafat

Le tunnel situé au niveau de l’avenue Yasser Arafat devant l’aéroport international de Tunis Carthage sera fermé, à partir de demain mardi, à 7H du matin, a annoncé le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’Aménagement du territoire.

- Publicité-

Le ministère a ajouté, dans un communiqué publié, lundi, que le tunnel sera fermé pendant trois jours en raison des travaux de réalisation du projet de liaison reliant la route « X » à la route nationale numéro 10.

Les usagers de la route arrivant de la capitale (route nationale numéro 8) et de la Marsa (route nationale numéro 9) et se dirigeant vers l’Ariana, Bizerte et les voies adjacentes de la route (X), peuvent poursuivre leur route, et rouler à droite sur la route menant au parking de l’aéroport et en passant par le centre de tri postal, a précisé le ministère.

Le département de l’équipement a appelé dans ce cadre les usagers de la route à la vigilance, à réduire la vitesse et à respecter les signalisations.