Fermeture d’une usine française à Béja. Les ouvriers protestent

Environ 600 ouvriers de l’usine française de chaussures Nawel ont bloqué, jeudi après-midi, durant quelques heures, l’accès au pont de Mejez El Bab (gouvernorat de Béja), en protestation contre la fermeture de leur usine et le non-paiement de leur salaire du mois d’octobre.

Le secrétaire générale de l’Union régionale du travail, Abdelhamid Cherif, indique, dans une déclaration à l’agence TAP, que les ouvriers ont été mis en congé annuel, au cours du mois écoulé, et n’ont pas reçu leur salaire du mois d’octobre, considérant cette mesure ” unilatérale ” comme un renvoi abusif. La partie syndicale a alerté les autorités locales et régionales, mais le directeur de l’usine demeure injoignable, précise Cherif.

Le délégué de Mejez El Bab, Chokri Lassoued, s’est réuni avec des représentants des ouvriers pour écouter leurs revendications et les convaincre de rouvrir le pont.