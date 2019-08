Fermeture partielle, demain, de la route régionale Tunis-Bizerte, d’une heure à 4H00 du matin

La route régionale Tunis-Bizerte sera partiellement fermée, mardi matin, au niveau de l’entrée de la zone Charguia 1 et de l’échangeur de l’Aéroport Tunis-Carthage, d’une heure à 4h00 du matin, a annoncé la direction régionale de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire à Tunis.

Cette fermeture intervient en raison des travaux de réparation sur les portiques de signalisation, a expliqué la direction de l’Equipement, appelant les usagers de la route à faire preuve de vigilance, à limiter la vitesse et à respecter les feux de signalisation.