Fête de l’arbre : des manifestations dans plusieurs régions

La Tunisie célèbre ce dimanche la fête nationale de l’arbre qui coïncide avec le deuxième dimanche du mois de novembre de chaque année.

A Sfax, plusieurs manifestations environnementales ont été organisées, sous la présidence du ministre de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises Slim Feriani en présence de plusieurs cadres régionaux et de représentants des structures agricoles, organisations et composantes de la société civile.

Une exposition documentaire a été organisée dans le hall du siège du gouvernorat de Sfax comprenant des données et des tableaux sur les préparatifs du gouvernorat de Sfax pour la saison de boisement 2020/2019 et le programme de boisement forestier et pastoral pour la même saison. Ce programme comprend notamment le boisement pastoral de 1300 hectares ainsi que le boisement forestier de 100 hectares. Dans une déclaration aux médias, le ministre de l’Industrie a souligné l’importance de l’olivier dans la région de Sfax, d’un point de vue environnemental et économique.

A Gafsa, une opération de boisement a été organisée au carrefour de la route de la ceinture à Ras El Kef en présence du ministre des Finances, Ridha Chalghoum, avec la participation d’un certain nombre de composantes de la société civile.

A cet égard, la cheffe du Département des forêts et de la désertification à Gafsa, Fayda Mkaddmi, a indiqué que 600 hectares de forêts et de zones pastorales seront plantés, durant le programme régional de boisement de la région pour la saison 2020/2019, ajoutant que le Département des forêts et de la désertification mettra à la disposition de chaque citoyen une vingtaine de plants, au cours de cette année.

A Tataouine, le département des forêts du gouvernorat de Tataouine a constaté que les plantations réalisées durant la saison de boisement 2018/2019 ont enregistré des taux de réussite, modestes à faibles. Ces taux ont atteint 29% seulement dans le secteur privé, 33% à l’échelle des établissements et 51% au niveau des municipalités. De ce fait, le département des forêts de la région a limité la production à environ 300 000 plants dans ses pépinières dont la capacité atteint 500 000, a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, le chef du département Sassi Mahdhi.

Le ministre du Commerce, Omar El Bahi, a assisté à la célébration de la fête nationale de l’arbre dans la région organisées sous le slogan “Ici, nous plantons des arbres pour que la Tunisie reste toujours verte”.

A Kasserine, Habib Debbabi, secrétaire d’Etat aux PME, a annoncé la mise en œuvre du nouveau programme régional de boisement forestier et pastoral, qui prévoit la plantation de 400 hectares de pins d’Alep et de 670 hectares de figue de Barbarie et d’acacias dans le cadre des interventions du Département du boisement et de la protection des terres du Département des forêts et de l’Office de l’élevage du bétail au gouvernorat.

Il a souligné la nécessité de faire le suivi des nouvelles plantations et de veiller à leur succès, d’autant plus que le taux de réussite des plantations de la saison écoulée était inférieur au pourcentage espéré situé entre 20 et 33% seulement.

Le gouvernorat de Tozeur connait également une campagne de boisement exceptionnelle, notamment urbaine, à laquelle les municipalités participent avec un budget d’environ 70 000 dinars pour l’acquisition de plants. Cette campagne vise, selon le directeur du département des forêts Mohamed Debbebi, à accroître le taux de boisement urbain, en plus des programmes du Département des forêts de la région pour notamment la lutter contre la désertification,

A Bizerte, une cérémonie a été organisée dans la zone forestière de Bajou (Délégation de Ghar El Melh) sous la supervision du gouverneur de la région, en vue d’y entamer une opération de boisement après avoir perdu 30 hectares à cause des incendies.

A Béja, les autorités ont annoncé l’ouverture officielle de la saison de boisement pour l’année 2019 – 2020. Ce programme comprend la plantation d’un million et 264 000 arbres entre les arbres forestiers, pastoraux, les oliviers et divers arbres.