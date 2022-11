Fête de l’arbre: Le président Saïd plante un olivier à Boukornine

A l’occasion de la Fête de l’arbre, célébrée, en Tunisie, le deuxième dimanche du mois novembre, le président de la République, Kaïs Saïed, a planté un olivier à Djebel Boukornine.

Cette montagne, située à une vingtaine de kilomètres de Tunis, a été le théâtre, en juillet dernier, d’un grand incendie qui a ravagé plus de 500 hectares.

Le choix de cet endroit pour planter l’olivier n’est pas fortuit, c’est une attestation que la Tunisie restera verte (…) et forte de ses institutions, a déclaré le président Saïed.

La Tunisie sera plus productive et plus verte quels que soient les actes malveillants commis et les intentions délibérées de lui nuire, a-t-il dit.

