Fête de l’évacuation sous haute sécurité à Tunis

La Tunisie célèbre, ce samedi, le 59e anniversaire de son évacuation dans un climat de crise politique aigue, où un dispositif de sécurité renforcé est déployé à l’emblématique avenue de Bourguiba à Tunis.

Une poignée de citoyens arborant le drapeau national rouge et blanc se sont rassemblés devant le théâtre municipal de Tunis, chantant et scandant des slogans et se promenant sur l’avenue dans un sens puis dans l’autre.

Mais pour ce 59 e anniversaire qui coïncide avec un samedi, l’avenue est presque déserte. Aucune cérémonie officielle de grande ampleur n’a été prévue pour commémorer l’événement.

Cependant, des composantes de la société civile comme le Front de Salut national et le Parti destourien libre (PDL) qui s’opposent aux choix du président Kais Saied ont programmé des marches de protestation sur l’avenue Bourguiba à Tunis.

Ces partis dénoncent des restrictions aux libertés dans un contexte de crise politique et économique aigue.

Interdite à la circulation, les autorités ont déployé des voitures de police et installé des barrages à l’avenue Bourguiba.

Des barrières couvrant un large périmètre devant le ministère de l’Intérieur ont été dressés.

» Ces dernières années, le Tunisien ne porte aucun intérêt aux festivités à caractère national », a déclaré à Tap un jeune homme qui travaille dans un salon du thé à l’avenue Bourguiba.

Pour lui, la crise politique aigue a eu un impact négatif sur la vie des Tunisiens. A cela s’ajoute, s’est-il plaint, une crise économique et sociale sans précédant.