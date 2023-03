Fête de l’Indépendance : Félicitations de Blinken au peuple tunisien

A l’occasion du 67e anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken adressé au peuple tunisien ses félicitations dans un message où il assure que « alors que les Tunisiens célèbrent plus de 12 ans après leur révolution, les États-Unis restent profondément attachés aux libertés fondamentales, aux institutions démocratiques et au dialogue politique inclusif pour lesquels les Américains et les Tunisiens se sont battus avec acharnement »

S’exprimant au nom du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, Blinken ajoute que « nous sommes également aux côtés des Tunisiens alors qu’ils sont confrontés à des défis économiques persistants, exacerbés par l’agression de la Russie en Ukraine, et qu’ils entreprennent des efforts de réforme économique pour favoriser une croissance économique plus forte et plus inclusive ».

« Nous continuerons à soutenir les aspirations du peuple tunisien à un avenir démocratique et prospère, ainsi que les efforts déployés pour protéger les droits de l’homme et l’État de droit, fondements d’une société juste et équitable », conclut le secrétaire d’Etat américain.