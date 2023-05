Fête du travail : le parlement s’engage à renforcer la communication avec tous les partenaires sociaux

L’assemblée des représentants du peuple (ARP) a souligné, dimanche, son engagement à renforcer la communication avec la société civile et avec tous les partenaires sociaux compte tenu de la difficulté de la conjoncture actuelle qui nécessite la mobilisation des efforts de toutes les parties.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la fête du travail, le 1er mai 2023, la présidence du parlement se félicite pour les acquis en matière de droits et libertés notamment syndicales soulignant que les efforts se poursuivent pour les renforcer et les protéger.

» En vertu de leur fonction législative, les députés sont disposés à assumer leur rôle et à développer les lois relatives aux libertés syndicales afin de garantir les droits des travailleurs dans tous les secteurs « , lit-on de même source.

La présidence du parlement souligne l’importance de l’action syndicale dans l’amélioration des conditions de travail des employés outre la contribution à la planification de l’avenir de l’entreprise.

» De nombreuses initiatives syndicales ont réalisé des résultats positifs et ont eu un impact direct sur les salariés et sur l’amélioration du rendement de l’entreprise tout en assurant la continuité du service public afin de maintenir la paix sociale « , ajoute la présidence du parlement signalant que la classe ouvrière est devenue le moteur du développement.

Selon la déclaration, les acquis en matière de droits et libertés doivent être exploités pour présenter des propositions constructives visant à servir le pays qui est confronté à des difficultés économiques d’où l’importance d’une prise de conscience collective des dangers.

» Il convient aujourd’hui de développer les méthodes de travail tout en s’attachant aux principes du militantisme et à l’esprit patriotique « , souligne la présidence du parlement.

