La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé, mercredi, que les Banques assureront au public, le samedi 29 avril courant, un service de caisse et de change manuel, de 9h00 à 12h.00, et ce, en vue de permettre le bon déroulement des transactions à l’occasion du congé de la fête du Travail (lundi 1er mai 2023).La BCT a fait savoir, aussi, qu’elle assurera, le même jour, un service de paiement à son siège à Tunis et dans ses succursales, de 9h00 à 12h00.

