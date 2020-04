Fethi Belhaj : Vers la possibilité de prendre en charge une partie des salaires du secteur privé

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fethi Belhaj, a indiqué que son département étudie, en coordination avec les ministères des Affaires sociales, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, l’adoption de mesures en cette période de crise sanitaire.

”Ces mesures prévoient la prise en charge des cotisations de sécurité sociale des entreprises ou le paiement d’une partie des salaires des employés dans le secteur privé”, a-t-il déclaré, vendredi 3 avril 2020 à l’agence TAP.

Selon lui, ces mesures qui pourraient être adoptées permettraient d’aider les entreprises privées dans l’objectif de préserver la pérennité des emplois.

”Ces mesures devraient également concerner les sans-emplois, avec une aide qui consistera en une prise en charge de leur formation en vue de les aider à réintégrer le marché du travail”, a-t-il dit.