Fethi Zouhair Nouri propose à Kais Saïed

Dans deux brefs statuts sur sa page, l’universitaire, économiste spécialiste des questions pétrolières et ancien membre du CA de la BCT Fethi Zouhair Nouri a estimé que « le FMI veut profiter de la situation économique désastreuse de la Tunisie, et pousse le pays vers l’adoption d’un système économique ultra-libéral, c’est à dire pratiquant surtout la vérité des prix. Chose difficile et qui nécessite plusieurs étapes et un budget colossal. La Tunisie est modèle de réussite de la transition tarifaire. Déjà on est en difficulté pour réussir notre modèle de transition énergétique ».

Nouri c’est ensuite adressé au président de la république, pour lui proposer de rencontrer la délégation de négociation avec le Fonds monétaire international, et à revoir le contenu du dossier. « Je vous invite à modifier la durée de la réforme (2024-2030), et que la prolongation soit accompagnée par la mise à disposition de l’argent nécessaire pour effectuer les réformes. Je vous invite à mettre en place un fonds national de réformes, dont une partie sera financée par l’Etat tunisien, et la plus grande partie par des bailleurs de fonds internationaux parmi ceux qui appellent à se rapprocher de la réalité des prix ».