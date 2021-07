Feu vert du Conseil de l’UE à la signature d’un accord de voisinage dans le domaine de l’aviation avec la Tunisie

Le Conseil de l’union européenne a donné le 28 juin 2021, le feu vert à la signature de trois accords de voisinage dans le domaine de l’aviation avec la Tunisie, l’Ukraine, l’Arménie..

Ces accords devraient être signés à l’automne 2021. Chaque accord devra ensuite être ratifié par tous les États membres, l’Union et l’autre partie.

« Ces accords permettront d’ouvrir le marché du transport aérien, offrant ainsi de nouvelles possibilités aux consommateurs comme aux transporteurs. Grâce à une connectivité plus efficace, ils favoriseront le commerce, le tourisme, l’investissement et le développement économique et social », précise le conseil, dans un communiqué.

« Les trois accords de voisinage supprimeront les restrictions d’accès aux marchés pour les pays voisins de l’UE et associeront ces pays au marché intérieur de l’aviation de l’UE, étant donné qu’ils adopteront les normes de l’UE en matière d’aviation et appliqueront les règles de l’aviation de l’UE ».

Ces accords « contiennent tous des clauses environnementales, sociales et de concurrence loyale solides, assorties de mécanismes robustes permettant d’en contrôler l’application, afin d’éviter toute distorsion de concurrence ou d’autres abus ».