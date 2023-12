« Feuille de route » pour la lutte contre le terrorisme

La présidente de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme (CNLCT), Neila Feki a présenté, aujourd’hui, mardi, au chef du gouvernement, Ahmed Hachani, la feuille de route pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme 2023-2027.

Il s’agit d’une version consolidée et enrichie qui a été approuvée par le Président de la République, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a mis l’accent sur le rôle-clé de la stratégie nationale précitée dans la lutte contre le terrorisme et la prévention contre l’extrémisme violent, se félicitant des efforts déployés jusqu’ici par la commission nationale de lutte contre le terrorisme.

Il convient de signaler que cette stratégie s’efforce de concilier entre le sécuritaire et le préventif dans la prévention de l’extrémisme violent et de la lutte contre le terrorisme.

C’est aussi une approche qui vise à s’attaquer aux racines du phénomène et à atténuer ses incidences de manière à renforcer la résilience de la société face à la montée de la menace terroriste.