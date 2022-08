Fiat Tunisie s’associe à Djerba music land

FIAT Tunisie a renouvelé cette année encore avec l’événement incontournable de la musique électronique en Tunisie « Djerba Music Land » dans sa 7ème édition qui s’est déroulée du 04 au 08 août 2022 au Radisson Blu Palace Resort& Thalasso.

FIAT Tunisie aspire dans sa nouvelle stratégie de communication à soutenir la diversité culturelle et la multiplicité des genres musicaux, oeuvrant ainsi à ancrer dans la société les valeurs d’ouverture, de créativité et de tolérance. C’est pourquoi la société n’a ménagé aucun effort pour montrer son soutien à Djerba Music Land pour qu’elle ait lieu et soit là pour les mélomanes de musique électronique à Djerba et ailleurs.

L’événement musical a eu lieu à l’hôtel Radisson Blu Palace &Resort Djerba dans lequel la FIAT Tipo 5P et le nouveau modèle de la FIAT 500X Cross étaient exposés, ce fut donc une bonne occasion pour tous les visiteurs de l’admirer de près. A noter également que le festival Djerba Music Land apporte dans son sillage une dynamique économique locale importante pour toute l’île, c’est donc une belle opportunité pour joindre l’utile à l’agréable.