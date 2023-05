Fidelity Sicav Plus de MAC SA remporte le «Lipper Fund Awards 2023»

Pour la deuxième fois, la Sicav Obligataire de l’intermédiaire en Bourse est lauréate du prix décerné par Refinitiv dans la catégorie « MENA Markets Fund Awards » ; une reconnaissance de sa solide performance.

Fidelity Sicav Plus, la SICAV Obligataire à capitalisation gérée par l’intermédiaire en Bourse et Conseil en Finances MAC SA, vient d’être désignée meilleur fonds d’obligations à 3 ans en monnaie locale en Tunisie lors des 2023 Lipper Fund Awards, se classant premier sur 23 fonds obligataires dans la classification « Bond in TND ».

Déjà primée en 2022, Fidelity Sicav Plus affiche le meilleur rendement parmi les Sicav Obligataires de la place dans la catégorie « Fonds obligataire en dinars tunisien » sur 3 ans. Cette nouvelle récompense reflète ses bonnes performances, nettement supérieures à celles des produits équivalents de ses concurrents.

« Nous sommes très fiers de cette reconnaissance du marché qui récompense l’approche professionnelle que nous avons toujours adoptée dans nos activités de gestion de portefeuille et particulièrement de Fidelity Sicav Plus qui associe la prudence à des choix tactiques visant à tirer parti des changements de plus en plus fréquents dans les tendances du marché », a déclaré, Mourad Ben Chaabane, DG de MAC SA.

Gage de qualité, ce prix témoigne de la durabilité et des compétences de gestion du portefeuille. Lancée fin 2018, Fidelity Sicav Plus dépasse, à ce jour, le seuil des 580 Millions de dinars d’encours sous gestion et affiche un rendement cumulé sur 3 ans (2019-2022) de 21.76%.

Depuis plus de 30 ans, les prix Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds pour leurs performances ajustées au risque sur trois, cinq et dix ans par rapport à leurs pairs. Basés sur la méthodologie quantitative propriétaire de Lipper, les prix reflètent une évaluation indépendante et sans compromis de la performance des fonds.