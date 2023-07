Figues de barbarie : Près de 2705 km traités contre l’insecte de la cochenille du cactus

Près de 2705 km ont été traités par les opérations d’extraction et d’incinération contre l’insecte de la cochenille du cactus qui ravage plusieurs plantations de figues de barbarie, a indiqué Rabeh Hajlaoui, chargé de la Direction générale de la santé végétale, lors d’une conférence de presse périodique organisée par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Ces superficies sont réparties entre les gouvernorats de Mahdia ( 797 km) , Monastir ( 354 km), Kairouan ( 47km) Sousse (1357km) , Sfax (68km) , et Sidi Bouzid (82km) .

La première apparition de cet insecte, qui se propage dans un climat chaud et sec, a été detéctée au mois de septembre 2021, au gouvernorat de Mahdia.

Le secteur de cactus en Tunisie est une source de revenu pour environ 150 mille agriculteurs. La Tunisie occupe la 4ème place au plan mondial pour l’exportation des figues de barbarie. La moyenne de la production annuelle est de 552 mille tonnes sur une superficie de 600 mille hectares.

Le nombre des entreprises opérant dans ce domaine s’élève à 48, dont 20 entreprises totalement exportatrices. En 2021, près de 8 mille de litres d’huile de graines de figue de barbarie ont été exportés, d’une valeur de 5 millions d’euros.

